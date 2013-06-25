СМИ: Азербайджан вербует армянских военных через Одноклассники и Facebook

22 июня в Армении арестовали военнослужащую срочной службы одной из воинских частей Минобороны, жительницу города Капан 31-летнюю Мане Мовсисян.

Пресс-служба СНБ сообщает, что она обвиняется в передаче Азербайджану информации, содержащей государственную тайну, передает Еpress.am.

В СНБ заявляют, что они раздобыли неопровержимые факты, свидетельствующие о том, что с января 2012 года до своего перехода на службу Мане Мовсисян познакомилась в соцсетях «Одноклассники» и Facebook с выступающим под профилями «S Dr», «Сейран Дервисян», «Тигран Дервисян», работающим на территории Турции сотрудником азербайджанских спецслужб. Их переписка продолжалась вплоть до перехода Мовсисян на службу в министерстве обороны.

"Согласно имеющимся данным, Мовсисян передала спецслужбам Азербайджана доступную ей информацию военного характера и содержащую служебную тайну", - заявили в армянской СНБ.

За совершение схожего преступления СНБ Нагорного Карабаха арестовала двух человек, один из которых является военнослужащим Армии Обороны НКР. Они также были завербованы в соцсетях выступающими под отмеченными выше профилями сотрудниками спецслужб Азербайджана, в настоящее время ведется следствие», – отмечено в сообщении.