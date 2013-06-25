Валуева не будут судить за убитого медведя

Ранее Валуев опубликовал в своем микроблоге в Twitter несколько фотографий о своей охоте на юге Архангельской области в мае этого года - среди трофеев были селезни, медведь и бобёр. Журналисты заметили, что охота на медведя и бобра весной в регионе не открывается - охотиться в весенний сезон можно лишь на гуся, селезня и вальдшнепа, пишет РИА Новости.

Как сообщает региональное управление СК во вторник, по итогам проверки в возбуждении уголовного дела отказано.

"Охота на медведя и селезня осуществлялась при наличии необходимых разрешений. Несмотря на то, что охота на бобра в указанный период времени запрещена, указанные действия не образуют признаков состава преступления, так как добыча бобра не причиняет крупного ущерба животному миру Архангельской области", - разъяснило ведомство.

В части охоты на бобра материалы направлены в Минприроды региона "для принятия решения в порядке административного производства".

Сам Валуев ранее заявил в Twitter, что охота проходила на законных основаниях и он просит "злопыхателей не беспокоиться".