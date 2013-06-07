В Украине развивается движение зоосадистов (видео)

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Борейко, начиная с 2010 года, в Украине развивается движение так называемых догхантеров, то есть убийц бездомных собак.

“Подсчитать количество догхантеров тяжело. Но на их сайтах сегодня зарегистрировано около 50 тыс. активных пользователей, которые постоянно выкладывают фото и видео своих жертв. Их количество растет, а еще несколько лет тому назад в Украине не было даже таких объединений”, - отметил Борейко.

По наблюдениям эколога, активисты движения догхантеров, как правило, молодые зажиточные люди, которые при помощи пневматического оружия охотятся в городах на бездомных животных или крупных птиц ради развлечения. Они имеют свою философию, сообщества и даже сленг.

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“Поскольку охота происходит в городах, нередко под обстрел попадают люди. Так в год случается около 10-15 случаев ранения людей от пуль догхантеров”, - подчеркнул Борейко.

По убеждению директора центра, все движения догхантеров являются следствием удачного проекта продавцов оружия.

“Одним из факторов массового развития этого движения является то, что стрелять из пневматического оружия калибра менее 4,5 мм в Украине можно везде. Административный кодекс не предусматривает за это наказание. Это является большим пробелом в украинском законодательстве”, - отметил Борейко.

Эколог отметил необходимость внесения изменения в законодательство относительно введения правил использования пневматического оружия любого калибра.

“Это обычный цивилизованный способ в европейских государствах: в Польше, в Германии и тому подобное. В этих странах закон запрещает использовать пневматическое оружие в городе просто так”, - сказал он.

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Вместе с тем Борейко подчеркнул, что развитие движения догхантеров может привести к крайне негативным последствиям для всего общества.

“Государство должно уделить внимание проблеме зоосадистов, поскольку жестокое и нездоровое обращение с животными может перейти и на людей”, - подчеркнул Борейко.