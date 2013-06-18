Обама оправдал слежку ЦРУ за интернет-пользователями

По словам американского президента, организованные АНБ программы слежки за пользователями интернета и сбора данных о телефонных переговорах не противоречат законодательству

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Associated Press.

В интервью ведущему телеканала PBS Чарли Роузу Обама 17 июня заявил, что деятельность АНБ «прозрачна», а специализированный суд, созданный в соответствии с федеральным законом о контроле над иностранными спецслужбами (FISA), обеспечивает защиту прав граждан и поддержание системы сдержек и противовесов. Именно этот суд, деятельность которого ведется в закрытом режиме, дал санкцию на скандальные программы АНБ.

Обама в ходе интервью признал, впрочем, что применение слежки могло быть не всегда оправдано. В частности, по его словам, применение программ АНБ, вероятно, не требовалось при разоблачении в 2009 году пакистанца Наджибуллы Зази, который готовил теракты в нью-йоркском метро. Ранее именно на случай Зази указал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден, придавший огласке сомнительные с точки зрения гражданских прав и свобод программы АНБ и ЦРУ.

Сноуден в июне 2013 года передал британской и американской прессе сведения о работе спецслужб США, которые были обнародованы. Разоблачитель, который первоначально сохранял инкогнито, пояснял, что возлагал надежды на Обаму, но тот продолжил ущемление гражданских прав, которое началось в рамках «войны против террора» при Джордже Буше-младшем. 9 июня британская The Guardian по настоянию самого Сноудена объявила его имя. Власти США возбудили против информатора уголовное дело о разглашении секретной информацией, объявили его вероятным китайским шпионом, а программы слежки назвали необходимыми для борьбы с терроризмом.