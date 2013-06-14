В Праге надеются, что «большая вода» не будет стоить городу более 1 миллиарда
Административные районы Праги насчитали более чем 300 миллионов крон (почти 13 млн евро) дополнительного ущерба от наводнений.
Об этом на заседании финансовой ассамблеи Праги заявила заместитель главы магистрата города Здена Яворницкая, пишет Сeskenoviny.
Однако в наиболее пострадавших районах чешской столицы оценки проведены лишь предварительно, некоторые районы еще не обосновали показатели предыдущих убытков.
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Заместитель мэра Томас Гудечек выразил надежду, что общий объем вызванного наводнением ущерба в Праге не превысит миллиард крон (почти 40 млн евро).
Как сообщал УНИАН, 3 июня уровень воды в реках Чехии стремительно поднялся. Поэтому власти страны были вынуждены открыть дамбы на юге страны. Огромная масса воды прошла через Прагу, где река Влтава, протекающая столицей, затопила значительную часть города.