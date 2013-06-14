В Праге надеются, что «большая вода» не будет стоить городу более 1 миллиарда

Об этом на заседании финансовой ассамблеи Праги заявила заместитель главы магистрата города Здена Яворницкая, пишет Сeskenoviny.

Однако в наиболее пострадавших районах чешской столицы оценки проведены лишь предварительно, некоторые районы еще не обосновали показатели предыдущих убытков.

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Заместитель мэра Томас Гудечек выразил надежду, что общий объем вызванного наводнением ущерба в Праге не превысит миллиард крон (почти 40 млн евро).

Как сообщал УНИАН, 3 июня уровень воды в реках Чехии стремительно поднялся. Поэтому власти страны были вынуждены открыть дамбы на юге страны. Огромная масса воды прошла через Прагу, где река Влтава, протекающая столицей, затопила значительную часть города.