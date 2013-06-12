«Большая вода» оказалась для Германии еще и дорогой

Ущерб от наводнений в Германии, которые продолжаются уже вторую неделю, может составить до 12 миллиардов евро, передает РИА Новости подсчеты международного рейтингового агентства Fitch.

Наводнение, которое продолжается на Эльбе уже вторую неделю и стало рекордным по силе для целого ряда регионов, в понедельник "добралось" до севера страны. В земле Шлезвиг-Гольштейн в понедельник утром повышение воды в Эльбе до четвертого, высшего, уровня было зафиксировано на измерительном посту рядом с городом Лауэнбург. Здесь были эвакуированы около 200 человек.

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По подсчетам специалистов из Fitch, ущерб, нанесенный наводнениями, может составить до 12 миллиардов евро, из которых от 2,5 до 3 миллиардов должны будут покрыть страховые компании. Таким образом, стихийное бедствие обойдется страховой отрасли Германии почти в два раза дороже, чем наводнение 2002 года, когда сумма страховых выплат составила около 1,8 миллиарда евро.

Наводнения, вызванные проливными дождями, начались около двух недель назад в Чехии. Их жертвами стали, по меньшей мере, 15 человек по всей Европе. Почти на всей территории Чехии было введено чрезвычайное положение. В Германии больше всего пострадали Бавария, Саксония, Баден-Вюртемберг и Тюрингия. На западе Австрии затруднено железнодорожное и автомобильное сообщение, сотни жителей эвакуированы, тысячи людей участвуют в ликвидации последствий наводнения.