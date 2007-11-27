”Газпром” договорился с Туркменистаном o пoвышении цен на гaз

ОАО "Газпром" (Россия) договорился с Туркменистаном о повышении цены на импортируемый газ до 130 долл. за тыс. куб. м в первой половине 2008 года со 100 долл. за тыс. куб. м в 2007 году, сообщеет "Газпром".

Цена на второе полугодие 2008 года определена на уровне 150 долл. за тыс. куб. м.

"Формула цены, которая начнет действовать с 2009 года, будет определять цену поставок по долгосрочному контракту, вплоть до 2028 года", - приводится в сообщении заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА.