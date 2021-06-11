Девочка уже выиграла десятки соревнований и даже стала сильнейшей в Канаде.

Школьница Рори из Канады подняла 80-килограммовую штангу. Это втрое больше, чем весит сам ребенок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Рори тренируется по 10 часов в неделю. По словам родителей, делает это без всякого принуждения. Девочка уже выиграла десятки соревнований и даже стала сильнейшей в Канаде. Теперь, уверяет, хочет покорить мир. Безопасна ли тяжелая атлетика для детей – специалисты расходятся во мнениях.

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Автор: Денис Прядко