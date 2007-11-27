64 полицейских ранены во время беспорядков в пригородах Парижа (фото)

В северных пригородах Парижа во время уличных беспорядков в ночь на вторник получили ранения 64 полицейских, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Как передает РИА «Новости»,беспорядки, которые начались вчера вечером, затронули шесть коммун в северных пригородах Парижа: Вилье-ле-Бель, Сержи, Гуссенвиль, Сарсель, Гарж-ле-Гонесс и Эрмон.

Причиной беспорядков стало столкновение полицейского автомобиля и мотоцикла, в результате которого в ночь на 26 ноября погибли двое подростков 15 и 16 лет. Прошлой ночью были ранены 40 полицейских, двое из них получили серьезные травмы.

Всего за два дня подростки подожгли 63 автомобиля и пять зданий, в том числе библиотеку и две школы.

Фото АР