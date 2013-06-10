Экс-сотрудник ЦРУ, сливший данные спецслужб о слежке в сети, ищет убежища

Как заявил Сноуден, именно он предоставил в распоряжение журналистов документы, свидетельствующие о масштабном доступе американского Агентства по национальной безопасности (АНБ) к звонкам и электронным данным американцев, сообщает Радио Свобода со ссылкой на интервью Сноудена The Guardian.

The Gardian раскрыла имя информанта с его полного согласия. Сноуден настаивает, что действовал осознанно, в интересах своей страны и в интересах демократии как таковой.

Тем не менее, он ожидает обвинения в содействии врагу по закону о шпионаже (принятом в 1917 году).

Сейчас Сноуден живет в отеле в Гонконге, из которого никуда не выходит, еду заказывает прямо в номер, постоянно смотрит телевизор, следит за публикациями переданных им материалов и в особенности за реакцией на опубликованные документы со стороны американской администрации и законодателей.

Бывший компьютерщик АНБ пригласил журналистов Guardian на интервью, узнав, что полицейские уже дважды приходили к нему домой и беседовали с его девушкой.

Как заявил Сноуден в интервью, окончательное решение передать журналистам секретные документы он принял три недели назад.

До этого он работал в охране одного из секретных учреждений Агентства по национальной безопасности при университете Мэрилэнда, затем получил работу в ЦРУ уже в качестве специалиста по IT-безопасности. В 2007 году Сноуден был направлен под дипломатическим прикрытием в Женеву, где занимался также обеспечением безопасности компьютерных сетей. Поскольку он был администратором, у него имелся доступ к огромному количеству секретной информации.

В 2009 году Эдвард Сноуден уволился из ЦРУ и получил работу в частной компании, выполняющей заказы Агентства по национальной безопасности США.

Приняв по ряду этических соображений решение опубликовать секретные данные, и скопировав необходимые бумаги, 20 мая Эдвард Сноуден улетел в Гонконг, где сейчас и находится.