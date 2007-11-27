Дипломатическое присутствие Украины за границей требует оптимизации
Состоялась коллегия МИД
Состоялось заседание коллегии Министерства иностранных дел, на которой были обсуждены вопросы оптимизации дипломатического присутствия Украины за границей, работы центрального аппарата министерства, а также состояние делопроизводства и архивной работы МИД.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, оптимизация дипломатического присутствия нашего государства за границей вызвана необходимостью эффективной реализации приоритетов внешней политики, реагированием на новые вызовы и угрозы, изменениями на международной арене, необходимостью защиты прав и интересов украинских граждан, создания положительного имиджа нашего государства в мире.
Во время заседания подробно обсуждались вопросы усиления кадрового штата, повышения профессионального уровня сотрудников министерства, внедрения механизмов ответственности работников дипломатической службы. Отдельное внимание на Коллегии было уделено вопросам консульской службы и реализации экономической составляющей внешней политики Украины.