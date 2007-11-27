Дипломатическое присутствие Украины за границей требует оптимизации

Состоялось заседание коллегии Министерства иностранных дел, на которой были обсуждены вопросы оптимизации дипломатического присутствия Украины за границей, работы центрального аппарата министерства, а также состояние делопроизводства и архивной работы МИД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, оптимизация дипломатического присутствия нашего государства за границей вызвана необходимостью эффективной реализации приоритетов внешней политики, реагированием на новые вызовы и угрозы, изменениями на международной арене, необходимостью защиты прав и интересов украинских граждан, создания положительного имиджа нашего государства в мире.

Во время заседания подробно обсуждались вопросы усиления кадрового штата, повышения профессионального уровня сотрудников министерства, внедрения механизмов ответственности работников дипломатической службы. Отдельное внимание на Коллегии было уделено вопросам консульской службы и реализации экономической составляющей внешней политики Украины.