Экспорт российского оружия может побить прошлогодний рекорд

Объем экспорта Россией вооружений и военной техники по итогам 2007 года может превысить 5,5 миллиарда долларов, сообщил глава ФГУП "Рособоронэкспорт" Сергей Чемезов (Владимир Путин сегодня освободил Сергея Чемезова от этой должности и назначил генеральным директором Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии". - УНИАН)

"В прошлом году был достигнут рекордный уровень в 5,3 миллиарда долларов. В этом году мы планируем побить этот рекорд и выйти на объем поставок в 5,5 миллиарда долларов. Уверен, что план мы выполним и, скорее всего, даже перевыполним. По прогнозам западных экспертов, в 2007 году Россия поставит оружия на общую сумму более 7,0 миллиардов долларов", - сказал Чемезов в интервью "Независимой газете".

По его словам, нынешней команде топ-менеджеров "Рособоронэкспорта" удалось всего за четыре года увеличить показатели поставок российского вооружения и военной техники за рубеж практически в два раза - с неполных 3 милиардов долларов США в 2000 году до пяти в 2004-м.

"Остается пожелать, чтобы так было и в других отраслях отечественной промышленности", - отметил Чемезов.