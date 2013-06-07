Россия выстрелила новой баллистической ракетой по Казахстану
00:15, 07 июня 2013Мир
2263 0
В России с полигона "Капустин Яр" проведен успешный пуск прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы Минобороны РФ по Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) Игорь Егоров.
Он отметил, что боевое оснащение в установленное время прибыло на полигон "Балхаш".
Одной из задач пуска стало экспериментальное подтверждение надежности функционирования ракетного комплекса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter