Россия выстрелила новой баллистической ракетой по Казахстану

Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы Минобороны РФ по Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) Игорь Егоров.

Он отметил, что боевое оснащение в установленное время прибыло на полигон "Балхаш".

Одной из задач пуска стало экспериментальное подтверждение надежности функционирования ракетного комплекса.