Россия выстрелила новой баллистической ракетой по Казахстану

00:15, 07 июня 2013
Мир
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В России с полигона "Капустин Яр" проведен успешный пуск прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы Минобороны РФ по Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) Игорь Егоров.

Он отметил, что боевое оснащение в установленное время прибыло на полигон "Балхаш".

Одной из задач пуска стало экспериментальное подтверждение надежности функционирования ракетного комплекса.

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