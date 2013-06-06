Дунай в Братиславе достиг абсолютного исторического максимума (видео)
22:40, 06 июня 2013Мир
2220 0
В столице Словакии Братиславе уровень воды в Дунае достиг абсолютного исторического максимума: впервые в истории вода поднялась до уровня 10,31 м.
Видео Sme.sk.
На вечер 6 июня уровень воды в Дунае в районе Братиславы колеблется в диапазоне 1030-1031 см.
Ожидается, что такая ситуация продлится как минимум до завтрашнего утра, сообщает словацкое издание Sme.sk.
Более того, эксперты ожидают возможного поднятия уровня воды.
Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, впервые в истории уровень воды в Дунае превысил в районе Братиславы рекордные 10 метров.
Во время последнего сильного наводнения 16 августа 2002 года вода поднялась до рекордной тогда отметки в 9,92 метра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter