Дунай в Братиславе достиг абсолютного исторического максимума (видео)

Видео Sme.sk.

На вечер 6 июня уровень воды в Дунае в районе Братиславы колеблется в диапазоне 1030-1031 см.

Ожидается, что такая ситуация продлится как минимум до завтрашнего утра, сообщает словацкое издание Sme.sk.

Более того, эксперты ожидают возможного поднятия уровня воды.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, впервые в истории уровень воды в Дунае превысил в районе Братиславы рекордные 10 метров.

Во время последнего сильного наводнения 16 августа 2002 года вода поднялась до рекордной тогда отметки в 9,92 метра.