Впервые в истории вода в Дунае поднялась выше 10 метров

Согласно последним данным метеорологов, сейчас уровень воды в Дунае составляет 10,01 метра. Во время последнего сильнейшего наводнения 16 августа 2002 года вода поднялась до рекордной тогда отметки в 9,92 метра.

Вода в Дунае продолжает прибывать. На всей территории столицы Словакии действует чрезвычайное положение.

Полиция закрыла в Братиславе Старый мост, так как "недисциплинированные граждане, наблюдающие за наводнением с моста, могут по неосторожности упасть в Дунай", сказала пресс-секретарь регионального управления полиции Карина Поважанова. Из-за повышения уровня воды в Дунае полиция также закрывает улицы, прилегающие к реке.

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Руководитель кризисного штаба Любомир Андраши сообщил, что предпринимаются дополнительные меры по защите Старого города. "Решено надстроить защитные барьеры. Прогноз на ближайшие сутки неутешительный, пик воды в Дунае может быть на уровне 10,25 метра", - передает корреспндент РИА Новости.