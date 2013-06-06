Главный телеканал КНДР теперь вещает на странице в Facebook

Страница главного северокорейского телеканала ведется на английском языке. На ней размещаются выпуски новостей, фотографии, видеозаписи концертов, а также фильмы. Чтобы иметь возможность доступа к интернет-вещанию телеканала, пользователям предлагается отметить страницу как понравившуюся. В противном случае при попытке перехода на вкладку Live Stream на экране высвечивается сообщение об ошибке, сообщило в четверг агентство РИА Новости по информации Ренхап.

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Как отмечает агентство, страница пока доступна для просмотра из Южной Кореи, однако Национальное полицейское управление уже обратилось в комитет по коммуникациям страны с просьбой о блокировке доступа.

"Страница будет классифицирована как запрещенная, так как на ней содержатся материалы, противоречащие национальным интересам", - подчеркнул представитель полицейского управления.

Южная Корея, как правило, блокирует доступ граждан к любым северокорейским ресурсам через интернет, а также старается минимизировать доступность печатной продукции из КНДР.