КНДР согласилась на переговоры по денуклеаризации

Пхеньян согласился с предложением Пекина о начале диалога со всеми заинтересованными сторонами для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, передает в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на северокорейского спецпосланника Чхве Рён Хэ, который находится с визитом в Китае.

Начальник главного политуправления Корейской народной армии Чхве Рён Хэ прибыл в Пекин накануне. В четверг он встретился с членом ПК Политбюро ЦК Компартии Китая Лю Юньшанем. В ходе переговоров китайский партийный функционер призвал, как можно скорее возобновить шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает РИА Новости.

Чхве Рён Хэ отметил, что КНДР согласна с позицией Китая и готова начать диалог с соответствующими сторонами.

В "шестерку" переговорщиков по северокорейской ядерной программе входят Китай, Россия, Южная Корея, КНДР, Япония и США.

Ситуация вокруг Северной Кореи заметно ухудшилась за последние два месяца. В начале апреля появились предположения о том, что Северная Корея может осуществить тестовый пуск баллистической ракеты и провести четвертые ядерные испытания.