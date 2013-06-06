84-летняя американка выиграла $600 миллионов

Имя победительницы было объявлено на пресс-конференции в соответствии с условиями лотереи, но сама она не стала общаться с журналистами.

У нее была возможность выбрать ежегодные платежи или единовременную выплату. Выбрав второе, Маккензи получит лишь 370,8 миллиона долларов вместо 590,5 миллиона, которые составляют номинальную сумму выигрыша.

Маккензи купила лотерейный билет в супермаркете города Зефирхиллс во Флориде, где живут всего 13 тысяч человек, и стала обладательницей крупнейшего в истории выигрыша, полученного одним человеком. Самый крупный джекпот в 656 миллионов долларов был разыгран в марте 2012 года, но тогда его разделили три человека из штатов Иллинойс, Канзас и Миссури, уточняет РИА Новости.