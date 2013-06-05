Голландский суд обязал государство компенсировать убытки продавцам марихуаны
17:50, 05 июня 2013Мир
1153 0
Суд в Нидерландах обязал правительство выплатить компенсации владельцам кафе, в которых продают марихуану.
По словам владельцев этих заведений, они понесли убытки из-за мер, направленных на борьбу против туризма с целью употребления наркотиков.
Введенные правительством правила превратили конопляные кафе на юге Нидерландов в частные клубы, доступные только для их членов.
Но, по мнению суда, это мероприятие не только ограничило доступ в учреждения иностранцам, но и голландским клиентам, нанеся таким образом ущерб владельцам этого бизнеса.
Суд решил, что это несправедливо, и теперь государству придется выплатить компенсацию, размеры которой пока не определили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter