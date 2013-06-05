Голландский суд обязал государство компенсировать убытки продавцам марихуаны

По словам владельцев этих заведений, они понесли убытки из-за мер, направленных на борьбу против туризма с целью употребления наркотиков.

Введенные правительством правила превратили конопляные кафе на юге Нидерландов в частные клубы, доступные только для их членов.

Но, по мнению суда, это мероприятие не только ограничило доступ в учреждения иностранцам, но и голландским клиентам, нанеся таким образом ущерб владельцам этого бизнеса.

Суд решил, что это несправедливо, и теперь государству придется выплатить компенсацию, размеры которой пока не определили.

BBC Украина