МОТ: Европа на грани беспорядков из-за кризиса

К такому заключению пришла Международная организация труда (МОТ) в ежегодном докладе о рынке труда.

«Риск общественных беспорядков наиболее высок в странах ЕС – он увеличился с 34 процентов в 2006-2007 годах до 46 процентов в 2011-2012 годах…Среди 24 стран ЕС с данными за 2012 год риск общественных беспорядков увеличились в 17-ти из них», - говорится в отчете МОТ.

Согласно данным организации, самыми уязвимыми странами являются Кипр, Чехия, Греция, Италия, Португалия, Словения и Испания.

В то же время, риск общественных беспорядков снизился за последние два с половиной года в Бельгии, Германии, Финляндии, Словакии и Швеции.

В соседней с Украиной России, а также в бывших странах коммунистического блока, по оценке МОТ, также наблюдается рост рисков общественных беспорядков.

Вместе с тем эти риски снизились в Латинской Америке, в странах Африки южнее Сахары и на Востоке, а также в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

Риски общественных волнений, по оценке экспертов МОТ, скорее всего, будут зависеть «от политического ответа на продолжающийся суверенный долговой кризис и его влияния на жизни людей и ощущение благосостояния".

"Этот унылый экономический сценарий создал неустойчивую общественную обстановку, так как лишь небольшое число людей видят возможности для получения хорошей работы и улучшения своего уровня жизни", - говорится в отчете МОТ.

Политика жесткой экономии, проводимая в последние годы странами Евросоюза, сопровождается растущим неравенством зарплат, когда доходы людей со средним заработком снижаются, а доходы людей, получающих самые большие зарплаты, начинают снова расти.

МОТ отмечает, что при этом маржа прибыли крупных компаний увеличивается, что заметно по росту фондовых рынков, и сейчас находится на уровнях, близких к докризисным.

Справка УНИАН. Международная организация труда - специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.

МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав.