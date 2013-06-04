Путин заявляет, что Россия пока не поставляла ракеты в Сирию

Соглашение между Россией и Сирией на поставку комплексов ПВО С-300 пока не реализовано, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается комплексов С-300, то это, действительно, один из лучших комплексов ПВО в мире, лучший, наверное. Это, конечно, серьезное оружие. Мы не хотим нарушать баланс в регионе. Контракт был подписан несколько лет назад. Он пока не реализован", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС, пишет РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия уже поставила часть зенитно-ракетной системы С-300 по подписанному ранее контракту.

Позже российские СМИ сообщили, что данные о том, что Сирия уже получила ракеты из РФ не подтвердились.