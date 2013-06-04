Путину не хватает доверия между Россией и ЕС

Россия и Евросоюз должны провести дополнительную работу по повышению доверия и прозрачности в отношениях в связи с кипрской долговой проблемой. Такую точку зрения высказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия-ЕС, сообщает Росбалт.

"Кипрская долговая проблема дополнительно высветила необходимость провести дополнительные консультации, работу по повышению доверия и прозрачности в наших отношениях", — приводят его слова интернет-СМИ.

По словам Путина, накануне стороны уже обменялись оценками положения дел в экономиках РФ и ЕС, ситуации в мировой экономики в целом. "Для нас было важно получить из первых рук информацию о мерах, предпринимаемых для нормализации ситуации в еврозоне", — сказал президент.

Он добавил, что у России и ЕС есть хорошая база для поступательного углубления взаимовыгодных отношений."Мы должны слышать друг друга, учитывать интересы друг друга и работать друг с другом", — подчеркнул Владимир Путин.