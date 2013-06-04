На Прагу движется большая масса воды (фото)

Уровень воды в реках в Чехии стремительно поднялся в течение ночи, из-за чего власти страны были вынуждены открыть дамбы на юге страны. Большая масса воды движется на столицу Прагу. Ожидается, что во вторник река Влтава, протекающая столицей, может подняться до критической отметки. К стихийному бедствию привели большие ливни.

За несколько дней в ряде стран центральной Европы выпала двухмесячная норма осадков. Согласно последним данным, в Чехии в результате наводнения погибли семь человек, в Австрии - двое погибли и трое пропали без вести.

В Германии на юг страны направили дополнительные армейские подразделения для помощи населению. В баварском городе Пассау вода достигла уровня, рекордного с XVI столетия. Многие районы города оказались под водой, людей эвакуируют на лодках. Есть места, в которые не могут добраться даже спасатели.

В Чехии объявили чрезвычайное положение. Около трех тысяч человек на западе страны были вынуждены покинуть свои дома. В Праге не работает метро. Берега Влтавы обложили мешками с песком и установили специальные металлические ограждения. Проход по Карловом мосту, одной из главных достопримечательностей, перекрыт.

Корреспондент ВВС в Праге Роб Кэмерон рассказывает, что в понедельник вечером столичные жители думали, что худшее уже позади. Однако премьер-министр страны Петр Нечас выступил с обращением и предупредил людей, что система из девяти плотин, известных под названием Каскад Влтавы, переполнена водой и это давление нужно ослабить. Вчера шлюзы на некоторых дамбах подняли, и вода в Влтаве начала стремительно подниматься. В некоторых местах река вышла из берегов.

Уровень воды в реке Эльба также достиг критического уровня. Последний раз центральная Европа пережила похожее сильное наводнение в 2002 году. Тогда в Чехии погибли 17 человек, в убытки составили 20 млрд евро.

В Германии под водой оказались Бавария, Саксония, Турингия и Баден-Вюртемберг. Многие трассы в странах, охваченных наводнением, перекрыты. Тысячи домов остались без света.

В Австрии федеральная земля Зальцбург объявлена зоной стихийного бедствия.

В Германии, в баварских городах Пассау и Розенхайм, ввели чрезвычайное положение. "Ситуация очень драматическая", - сказал представитель кризисного центра Пассау Герберт Зиллингер. В районе Лейпцига эвакуировали семь тысяч человек. Во вторник затопленные районы посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Власти Евросоюза заявили, что готовы помочь трем странам, пострадавшим в результате наводнения. Специалисты предупреждают, что вода также поднимается в Дунае, и призывают страны, по которым протекает эта река, принять необходимые меры.

Военные в Словакии и Венгрии строят специальные ограждения в местах, где Дунай может выйти из берегов.

BBC Украина