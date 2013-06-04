МЧС России: Сегодня в Европе ожидается пик наводнения

Об этом РИА Новости сообщил представитель МЧС России при Евросоюзе Алексей Сканцев.

По его словам, в Германии, Чехии и Австрии в результате наводнения погибли три, шесть и один человек соответственно.

"Пик паводковой обстановки приходится на сегодня. С завтрашнего дня европейские коллеги ожидают улучшения ситуации", - сказал Сканцев в ходе селекторного совещания под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

Ранее МЧС заявило, что готово оказать помощь пострадавшим от разгула стихии странам. Пока запроса на помощь не поступало.

"Российско-сербский центр гуманитарного реагирования в Нише готов к выполнению всех мероприятий. Подготовлено 100 тонн гуманитарной помощи", - сказал Пучков.

Он поручил организовать постоянную координацию с центром чрезвычайного реагирования в Брюсселе.