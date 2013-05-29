У США и России появились новые разногласия по Сирии

Соединенные Штаты и Россия снова имеют разногласия в вопросе разрешения кризиса в Сирии. Вашингтон и Москва по-разному оценивают решение Евросоюза не продлевать эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам.

Представитель Белого дома Джей Карни приветствовал этот шаг ЕС, но добавил, что у США нет планов вооружить оппозицию. Карни также осудил поставки Россией оружия правительству Сирии, заявив, что такие шаги не приближают политическое решение проблемы, сообщает Радио Свобода.

Россия во вторник осудила решение Евросоюза как нелегитимное, заявив, что оно подрывает усилия по организации международной мирной конференции по сирийскому вопросу. Москва также защищает свое решение поставить зенитно-ракетные комплексы С-300 сирийскому правительству. Россия утверждает, что это оружие помогает сдерживать иностранное военное вмешательство и не предназначено для использования в гражданском конфликте в Сирии.