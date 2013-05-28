Евросоюз отменил эмбарго на поставки оружия повстанцам в Сирии

Однако, по словам министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, еще нет решения о начале такой поставки бойцам, которые пытаются свергнуть режим президента Башара Асада, сообщает Радио Свобода.

«Евросоюз согласился завершить эмбарго на поставки оружия сирийской оппозиции и поддерживать все действующие санкции в отношении сирийского режима. Такое решения многим странам принять было трудно, поэтому у нас были такие долгие дискуссии, продолжавшиеся 12 или 13 часов. Но думаю, что это правильное решение», - сказал британский министр.

Уильям Хейг добавил, что Великобритания не имеет «никаких конкретных планов поставлять оружие в Сирию», но может при необходимости «гибко реагировать в будущем».

В отличие от Великобритании и Франции, Австрия и некоторые другие страны-члены ЕС выступили против, заявив, что такой шаг может вызвать еще больше кровопролития. Эмбарго Евросоюза на поставки оружия в Сирию официально заканчивается в конце мая. ЕС также согласился продлить на год все финансово-экономические санкции в отношении режима Асада.