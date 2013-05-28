Началась третья сессия Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, на протяжении трех дней работы Ассамблея рассмотрит вопросы региональной и энергетической безопасности, приближения законодательства стран-партнеров к праву Европейского Союза, борьбы с бедностью и тому подобное.

Также участники сессии рассмотрят проект резолюции относительно выборочного правосудия, внесенный депутатами от Европейской народной партии.

На Ассамблее подтверждены полномочия народного депутата, председателя подкомитета по вопросам сотрудничества с НАТО и Межпарламентской конференцией по вопросам Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, вопросам Восточного Партнерства и ПА ЕВРОНЕСТ Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Бориса Тарасюка как одного из двух сопрезидентов Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ.

*** В состав ПА ЕВРОНЕСТ входят депутаты Европарламента и национальных парламентов стран-участниц “Восточного партнерства”.