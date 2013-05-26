Техно-парад в Берне перерос в массовые драки и беспорядки

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кантональной полиции Берна Николя Кесслер, столкновения были спровоцированы небольшими группами радикально настроенных участников парада "Обрети свободу в танце", чьи лица закрывали черные маски.

Они нарушили согласованный с властями маршрут марша и попытались прорваться к Федеральному дворцу, где расположен парламент и правительство центральноевропейской страны. Чтобы не допустить этого, полиции пришлось применить водяные пушки и слезоточивый газ. Позже столкновения переместились к расположенному неподалеку центральному железнодорожному вокзалу обычно очень тихого городка с населением около 126 тыс человек.

По словам Кесслера, "был задержан 61 человек, 20 полицейских получили ранения". Городу нанесен значительный материальный ущерб, оцениваемый в сотни тысяч долларов. По словам представителя полиции, в центре швейцарской столицы разбиты порядка 70 витрин. Помимо этого, несколько магазинов с продовольствием разграблены, ряд зданий, в том числе посольство Швеции, разрисовано граффити.

Кесслер рассказал, что в обшей сложности в акции приняли участие "около 10 тыс человек и большинство из них вели себя мирным образом". "Начатое следствие призвано выяснить, принадлежат ли зачинщики волнений к каким-либо группировкам", - добавил собеседник.