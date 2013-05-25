МВД Германии: Угроза теракта на финале ЛЧ абстрактна

Об этом заявила РИА Новости в субботу представитель МВД ФРГ Марайке Кутт (Mareike Kutt).

Ранее интернет-издание Spiegel-Online сообщило, что Федеральное управление уголовной полиции ФРГ располагает данными об угрозе терактов в Германии во время массовых мероприятий, связанных с финалом Лиги чемпионов. По данным новостного портала, подрывы бомб в местах массового скопления людей замышляют радикальные исламисты.

В свою очередь вещательная корпорация Suedwestrundfunk (SWR) сообщила, что информация об угрозе терактов поступила немецким силовикам от российской Федеральной службы безопасности. ФСБ якобы даже передала данные о конкретном человеке, который может быть причастен к подготовке террористической атаки.

Особое внимание силовиков, как отмечали СМИ, приковано к так называемым "фанатским милям" - специальным зонам для болельщиков, где под открытым небом пройдет массовый просмотр финала на больших экранах - в Берлине, Мюнхене и Дортмунде.

МВД Германии эту информацию не подтверждает. Ранее ведомство заявляло, что в последние годы в стране действует "высокий уровень абстрактной угрозы". "Никаких указаний на конкретные цели террористических атак нет", - сказала Кутт, комментируя субботние публикации СМИ.

"Высокий уровень абстрактной угрозы"обусловлен участием Германии в ряде зарубежных военных операций, в том числе в Афганистане. Кроме того, силовики неоднократно высказывали опасения, что в преддверии выборов в бундестаг, которые состоятся 22 сентября, могут активизироваться как правые, так и левые экстремистские группировки. Большое внимание уделяется исламистской угрозе - особенно после теракта в Бостоне.

Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет в субботу вечером на лондонском стадионе "Уэмбли". В нем впервые в истории Лиги чемпионов сыграют две немецкие команды - мюнхенская "Бавария"и дортмундская "Боруссия".