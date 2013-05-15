Премьер Турции едет к Обаме для серьезного разговора по Сирии

Основной темой переговоров Эрдогана с Обамой должен стать сирийский кризис и безопасность в регионе, сообщает Еuronews.

Об этом премьер-министр Турции рассказал перед вылетом в США:

"Конечно, сирийская проблема будет в повестке дня с наивысшим приоритетом. Мы обсудим, что нам делать в будущем и к каким мерам прибегнуть. Конечно, мы нуждаемся в политических шагах, даже несмотря на то, что утвержденные Женевским соглашением меры не имели успешных результатов".

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Как сообщал УНИАН, 11 мая два взрыва с интервалом в 15 минут прогремели в расположенном в провинции Хатай городе Рейханлы у здания мэрии и в промышленном районе. Жертвами взрывов стали более 40 человек, более 100 получили ранения.

Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что власти страны оставляет за собой право принимать "любые меры" в ответ на взрывы вблизи границы с Сирией.

Турецкие власти считают, что причастные к терактам связаны с сирийскими спецслужбами. Премьер Эрдоган обвинил Сирию в организации этих терактов.

Дамаск опровергает такие обвинения. В частности министр информации Сирии Омран Аз-Зоуби заявил, что именно турецкое правительство само превратило пограничные с Сирией зоны в центры международного терроризма, способствуя переброске наемников и террористов в Сирию.

Как известно, Турцию считают одним из основных партнеров США на Ближнем Востоке и одним из ключевых игроков в сирийском вопросе, где ей отводится роль посредника между Москвой, Вашингтоном и Дамаском.