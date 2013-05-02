В Судане золотой рудник стал могилой для 60 человек

Как сообщил глава администрации района в Северном Дарфуре, где расположен рудник, инцидент произошел еще в понедельник. С тех пор на месте ведутся спасательные операции, и о 60 погибших стало известно лишь в четверг, сообщает РИА Новости.

"Я не могу дать точное число (погибших), поскольку никто не знает, сколько человек находилось в (обрушившемся) туннеле", - сказал Харун аль-Хасан (Haroun al-Hassan). Он не располагает информацией, остался ли кто-либо в живых.

По его словам, спасатели используют ручные инструменты, поскольку техника может вызвать дальнейшие обрушения.