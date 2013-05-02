В Судане золотой рудник стал могилой для 60 человек
15:22, 02 мая 2013Мир
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Более 60 человек погибли при обрушении на золотодобывающем руднике в суданском регионе Дарфур, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление местных властей.
Более 60 человек погибли при обрушении на золотом руднике в Судане / Фото : gold.ru
Как сообщил глава администрации района в Северном Дарфуре, где расположен рудник, инцидент произошел еще в понедельник. С тех пор на месте ведутся спасательные операции, и о 60 погибших стало известно лишь в четверг, сообщает РИА Новости.
"Я не могу дать точное число (погибших), поскольку никто не знает, сколько человек находилось в (обрушившемся) туннеле", - сказал Харун аль-Хасан (Haroun al-Hassan). Он не располагает информацией, остался ли кто-либо в живых.
По его словам, спасатели используют ручные инструменты, поскольку техника может вызвать дальнейшие обрушения.
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