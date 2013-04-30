СМИ: На осколках одной из разорвавшихся в Бостоне бомб найдены следы женской ДНК

Агенты ФБР, ведущие расследование теракта на международном марафоне в Бостоне, посетили дом вдовы подозреваемого Тамерлана Царнаева - Кэтрин Рассел, произвели обыск и взяли у женщины анализ ДНК, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы подозреваются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 200 были ранены.

Как сообщает агентство, после проведения обыска в доме вдовы Тамерлана следователи изъяли несколько сумок, о содержимом которых не сообщается. По информации газеты Wall Street Journal, сотрудники ФБР посещали Рассел для того, чтобы взять у нее анализ ДНК. Как сообщает издание, ранее на осколках одной из разорвавшихся бомб были обнаружены следы женской ДНК, однако, по мнению следователей, это еще не значит, что к теракту была причастна женщина.

Ранее сообщалось, что у Тамерлана Царнаева остались жена и трехлетняя дочь, которые проживают в США. По данным британской газеты Daily Mail, 24-летняя Кэтрин Рассел приняла ислам, чтобы стать супругой Царнаева.