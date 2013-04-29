В ФБР сомневаются, что братья Царнаевы могли действовать без сообщников

Об этом пишет The Boston Globe, - сообщает Газета.ру.

«Есть еще лица в США, которые представляют интерес для ФБР и которых хотелось бы допросить», — заявил председатель комитета по разведке Майкл Рождерс.

Рождерс сказал, что есть подозрения, что Царнаевы «намеревались совершить акт джихада». Он также отметил, что Россия должна предоставить им некоторую информацию, полезную для расследования.

«Я думаю, что у них есть информация, которая нам нужна, которую нам еще не передали», — добавил Рождерс.

Еще один представитель комитета ФБР Майкл Маккол также заявил, что данные о том, что Царнаевы не действовали в рамках организованной группы были даны преждевременно.

«Это мог быть сговор. Очень преждевременно было говорить, что нет никакой иностранной связи, ведь расследование только начато», — отметил Маккол.