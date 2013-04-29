В центре Дамаска совершено покушение на премьер-министра Сирии
10:50, 29 апреля 2013Мир
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Покушение на премьер-министра Сирии Ваиля аль-Хальки совершено в центре Дамаска.
Ваиль аль-Хальки остался жив / Фото: sana.sy
Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».
По имеющейся информации, премьер остался жив, погиб один из его охранников.
Как сообщает телевидение, в городском районе Мезза неизвестные пытались подорвать кортеж, в составе которого ехала машина политика. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек, в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 миллионов человек.
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