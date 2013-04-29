В центре Дамаска совершено покушение на премьер-министра Сирии

Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».

По имеющейся информации, премьер остался жив, погиб один из его охранников.

Как сообщает телевидение, в городском районе Мезза неизвестные пытались подорвать кортеж, в составе которого ехала машина политика. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек, в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 миллионов человек.