Глава Пентагона: Власти Сирии, вероятно, применили химическое оружие

По словам главы Пентагона, применено было небольшое количество оружия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Ранее власти Сирии и повстанцы обвиняли друг друга в применении химического оружия. Но эти данные до сих пор не были подтверждены.

Как сообщал УНИАН, в Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властью и вооруженной оппозицией. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тыс. человек.