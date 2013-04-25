Глава Пентагона: Власти Сирии, вероятно, применили химическое оружие
18:49, 25 апреля 2013Мир
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Министр обороны США Чак Хейгел заявил в четверг, что данные американской разведки подтверждают с "некоторой степенью уверенности", что власти Сирии применили химическое оружие.
Чак Хейгел сообщил о возможном применении химического оружия
По словам главы Пентагона, применено было небольшое количество оружия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Ранее власти Сирии и повстанцы обвиняли друг друга в применении химического оружия. Но эти данные до сих пор не были подтверждены.
Как сообщал УНИАН, в Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властью и вооруженной оппозицией. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тыс. человек.
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