Жертвами столкновений в мексиканской тюрьме стали 17 человек

Число погибших в произошедших накануне столкновениях в мексиканской тюрьме Ла Пила (штат Сан-Луис-Потоси) достигло 17 человек, 65 ранены.

По данным полиции, между заключенными возник конфликт, причины которого выясняются. Охрана сумела восстановить порядок, однако жертв избежать не удалось, сообщает ИТАР-ТАСС.

По одной из версий, участники столкновений принадлежали к враждующим наркокартелям.

В мексиканских тюрьмах уже неоднократно происходили кровопролитные стычки. В январе в пенитенциарном заведении на территории северного штата Тамаулипас вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб 31 заключенный. В феврале в столкновениях враждующих группировок в тюрьме на севере Мексики в штате Нуэво-Леон погибли 38 человек.