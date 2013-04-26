Бенедикт XVI вернется в Ватикан

Об этом сообщил порталу Vatican Insider со ссылкой на информированные источники известный ватиканист Андреа Торниелли, передает РИА «Новости».

Бенедикт XVI добровольно отрекся от папского престола и переехал из Ватикана в резиденцию Кастельгандольфо под Римом 28 февраля. Вечером 13 марта новым Папой Римским на конклаве был избран аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, который принял имя Франциск.

Бенедикт XVI поселится в бывшем доме ватиканских садовников, который в 1992 году по инициативе Иоанна Павла II был переоборудован в маленький женский монастырь. В монастыре, сменяя друг друга, живут небольшие общины из разных затворнических конгрегаций - кларисс, кармелиток, бенедиктинок и визитанток.

Вместе с Бенедиктом XVI в отдельной части монастыря площадью 450 квадратных метров будут жить его личный секретарь архиепископ Георгий Генсвайн, который также является префектом Папского двора, а также четыре женщины из сообщества посвященной жизни Memores Domini.

В здании есть часовня, библиотека, а также гостевые комнаты, где смогут останавливаться гости Бенедикта XVI.