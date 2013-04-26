СМИ: В Индии под завалами больницы оказалось до 20 человек
20:08, 26 апреля 2013Мир
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В Индии обрушилась больница, под завалами могут находиться 20 человек.
Около 20 человек могут находиться под завалами после частичного обрушения больницы в городе Бхопал в центральной части Индии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-сайт индийского телеканала NDTV.
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Крыло здания, в котором находилась, в частности, хирургическая палата, обрушилось в пятницу вечером. Удалось спасти 10 человек, четверо из них серьезно пострадали. Спасатели пытаются найти и помочь выбраться еще 20 пострадавшим, среди которых, вероятно, есть пациенты больницы и один ребенок. По предварительным данным полиции, никто не погиб.
В спасательной операции участвуют военнослужащие.
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