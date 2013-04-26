Пожарные опоздали на пожар в психбольнице из-за закрытой переправы (фото)

Возбуждено уголовное дело. 27 апреля в Московской области объявлено днем траура. Представитель следствия сообщил, что пожар начался с палаты, где находились пациенты после карантина. Основные версии пожара - короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем, сообщает ИТАР-ТАСС.

Однако в Следственном комитете сообщили, что проверяется версия о поджоге. Врио губернатора области Андрей Воробьев сообщил, что все медучреждения будут проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности. Между тем, в МЧС подтвердили, что пожарная сигнализация была исправна. Здание проверялось в прошлом году. В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, и они были частично устранены.

Начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС по Московской области Вадим Беловошин сообщил, что из-за закрытой переправы через реку пожарным пришлось ехать в объезд. "Первые пожарное подразделение прибыло через 1 час 6 минут после поступившего около двух часов ночи вызова. Прибытие на место - в 03:06 мск", - сказал он.

Корр. ИТАР-ТАСС, находящийся на месте происшествия, также не смог попасть в поселок с Дмитровского шоссе. Переправу можно объехать через Дмитров, но чтобы туда вернуться, нужно преодолеть значительное расстояние. От Дмитровского шоссе, с которого идет поворота на Раменский, расстояние до поселка около 1,5 - 2 км.

В МЧС также считают, что решетки на окнах не могли помешать эвакуации людей. "Они не могли помешать, потому что в здании есть два эвакуационных выхода. Они широкие и позволяют быстро эвакуировать людей", - пояснил Беловошин.