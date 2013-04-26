Мэрия Москвы разрешила оппозиции собраться на митинг, но запретила идти маршем

Мэрия Москвы согласовала проведение оппозиционного митинга «За Свободу» на Болотной площади 6 мая, в годовщину массовых выступлений против избрания Владимира Путина на очередной президентский срок, но отказалась согласовать марш.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал сопредседатель оппозиционной Республиканской партии России - Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС) Борис Немцов.

«Мэрия согласовала наш митинг «За Свободу»! Митинг начнется 6 мая в 6 часов вечера на Болотной площади, марш не согласовали, мотивируя это тем, что это будний день и это помешает движению транспорта», - сказал Б.Немцов.

Он добавил, что заявлено участие 30 тыс. человек. «Сколько придет, я не знаю, может 100 тыс, может больше, может меньше», - добавил он.

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По его словам, сейчас идет полным ходом подготовка к акции: изготовление листовок, стикеров, роликов, решается вопрос со сценой и звуком.

«Мои наблюдения - уровень страха по сравнению с прошлым годом вырос. Компании, которые раньше спокойно с нами работали, боятся даже сцену и звук поставить. Страх это то, что им нужно, чтобы издеваться и дальше. Страх это рабство и унижение. Не бойтесь! Он нас больше боится, чем мы его», - заявил Б.Немцов.

Кроме этого, он подчеркнул, что власти РФ «хоронят протест с первого дня существования, но никак похоронить не могут».

«Это такая пропагандистская тактика – надо говорить, что протест в России умер, но это не так», - сказал он.

Кроме этого, он отметил, что власти дискредитируют лидеров оппозиция по принципу «мы жулики и воры, но оппозиционеры не лучше. Это такая чекистская тактика. Кто сказал, что будет легко, но у нас нет выбора».

Б.Немцов подчеркнул, что надо действовать не только в рамках организации протеста, а также в просветительском плане.

«Я в мае буду презентовать антикоррупционный доклад, который будет называться «Зимняя олимпиада в субтропиках», где расскажу о том как друзья Путина украли 30 млрд. долл. – сумма не намного меньше бюджета Украины», - сказал Б.Немцов.

Также, по его словам, будет продолжаться правозащитная деятельность, борьба за освобождение политзаключенных, а также участие в выборах.

«Выборы, хоть и подтасованы оказывают огромный мобилизационный эффект и раскрывают людям глаза на существующую власть», - сказал он.

По его словам, в РФ несмотря на то, что упрощена регистрация партий, но при этом выработан механизм фальсификации результатов выборов. Причем, задолго до выборов кандидатов можно снять с избирательной гонки, продолжает работать «зомбоящик», где существуют «черные списки», а также действует фальсификация во время подсчета голосов, добавил он.

«Это система, которую Путин создал позволяет твердо сказать, что в стране честных выборов нет. Есть имитация выборов. Когда он говорит идите и выигрывайте выборы, это тоже самое что сказать идите в путинский суд и выигрывайте. В РФ такие же справедливые суды как и избирательные комиссии», - подчеркнул Б.Немцов.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля российские оппозиционеры подали в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия 6 мая – в годовщину столкновений демонстрантов с полицией на Болотной площади. Изначально планировалось пройти от Калужской до Болотной площади, то есть тем же маршрутом, по которому проходил закончившийся столкновениями с полицией «Марш миллионов» ровно год назад накануне инаугурации Президента РФ В.Путина.

Справка УНИАН: в результате столкновений с полицией 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве было задержано более 400 человек. По информации полиции, тогда пострадали 29 полицейских, однако власти не предоставили официальной информации о пострадавших участниках акции оппозиции.

По заявлению оппозиционеров, 13 участников акции протеста отправлены за решетку по сфабрикованному обвинению в массовых беспорядках.

Кроме этого, на данный момент в главном следственном управлении Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении российских оппозиционеров Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева.

Уголовное дело было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме «Анатомия протеста-2». Авторы фильма, вышедшего на телеканале НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме были продемонстрированы кадры, где С.Удальцов и его соратники якобы беседуют с на то время председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Г.Таргамадзе. Как утверждают авторы фильма, последний имеет опыт подготовки «цветных революций» в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

30 ноября 2012 г. Следственный комитет России заявил, что оппозиционеры обучались за границей организации массовых беспорядков для свержения государственного строя на примере «цветных революций» в других странах.

Многотысячные «Марши миллионов» проводились в Москве 6 мая, 12 июня и 15 сентября 2012 года.