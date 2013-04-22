Полиция Белгорода установила личность стрелявшего

Среди пятерых погибших в результате стрельбы в Белгороде в понедельник 14-летняя школьница, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.

"Среди погибших - ученица седьмого класса местной школы. Она была убита на улице", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, преступник вел стрельбу из ружья, оно пока не найдено.