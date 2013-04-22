Полиция Белгорода установила личность стрелявшего
15:08, 22 апреля 2013Мир
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Полиция Белгорода установила личность подозреваемого в расстреле людей в городе. Сейчас ведутся активные поиски нападавшего.
Среди пятерых погибших в результате стрельбы в Белгороде в понедельник 14-летняя школьница, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.
"Среди погибших - ученица седьмого класса местной школы. Она была убита на улице", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, преступник вел стрельбу из ружья, оно пока не найдено.
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