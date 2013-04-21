Повторное землетрясение в Китае: потоку раненых не видно конца

Удар стихии пришелся на ту же провинцию Сычуань, где накануне в результате мощного землетрясения магнитудой 7 баллов погибли около 180 человек, а ранения получили более 6 тысяч. Еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Всего же за последние сутки провинцию сотрясли примерно тысяча сто подземных толчков.

Никто не знает, сколько их — раненых и погребенных под обломками зданий. В Сычуани до сих пор жива память о страшном землетрясения 2008 года. Вероятно, тогда китайцы и научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. В городе Яань кругом белые халаты и сирены скорой помощи, сообщают Вести.ру.

Раненых привозят каждые пятнадцать минут, и в госпитале под открытым небом начинается суета. Пострадавших сортируют: кому оказать первую помощь, кого срочно отправить в провинциальный центр. Этому потоку пока не видно конца.

Всю ночь окрестности Ченду сотрясали повторные толчки, мощность которых доходила до пяти баллов. Сейсмологи пока не готовы сказать, когда успокоится подземная стихия. Нервозная обстановка вредит едва ли не больше, чем само землетрясение. Власти постоянно напоминают об опасности паники, на каждом перекрестке порядок обеспечивают военные и полицейские.