ЕС тратит на уборку своих зданий больше, чем на внешнюю политику

Евросоюз больше средств тратит на поддержание чистоты в своих зданиях, чем на обеспечение общей внешней политики и политики безопасности, пише РИА "Новости" со ссылкой на бельгийские СМИ.

"ЕС в 2006 году израсходовал на внешнюю политику и политику безопасности 60,7 миллиона евро, в то время как уборка зданий Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента обошлась в 89,2 миллиона евро", - сообщают издания. Только у одной Еврокомиссии, помимо ее штаб-квартиры "Берлемона", офисы размещены в более чем 60 зданиях в центре Брюсселя.

Сессии Европарламента поочередно проводятся в головном офисе в столице Бельгии, и в Страсбурге, где для ассамблеи были недавно приобретены два новых здания.

У Совета ЕС к "Юстус Липсус", под сводами которого проводятся саммиты ЕС, также прибавилось новое офисное здание. Кроме того, институты ЕС располагают офисными помещениями в Люксембурге.

В одном только Брюсселе корпус еврочиновников насчитывает свыше 20 тысяч человек.