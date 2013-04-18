Сильный взрыв на заводе в Техасе

По предварительным данным, есть раненые, несколько зданий разрушены, повреждена больница, горит школа, в поврежденных зданиях заблокированы люди.

Телеканал CBS сообщает, что пострадавших доставляют в больницы на патрульных машинах, на место ЧП вылетели шесть вертолетов.

Из-за взрыва в районе нарушено энергоснабжение, передает кореспондент РИА Новости.

По данным KWTX, госпитализированы 60 человек. CNN сообщает, что госпиталь ожидает около 100 раненых.

Кроме того, жителей ряда районов эвакуируют из-за утечки аммиака. Один из резервуаров с аммиаком горит.