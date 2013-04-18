Сильный взрыв на заводе в Техасе
05:56, 18 апреля 2013Мир
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Сильный взрыв произошел на заводе удобрений около города Вако в Техасе.
По предварительным данным, есть раненые, несколько зданий разрушены, повреждена больница, горит школа, в поврежденных зданиях заблокированы люди.
Телеканал CBS сообщает, что пострадавших доставляют в больницы на патрульных машинах, на место ЧП вылетели шесть вертолетов.
Из-за взрыва в районе нарушено энергоснабжение, передает кореспондент РИА Новости.
По данным KWTX, госпитализированы 60 человек. CNN сообщает, что госпиталь ожидает около 100 раненых.
Кроме того, жителей ряда районов эвакуируют из-за утечки аммиака. Один из резервуаров с аммиаком горит.
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