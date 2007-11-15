Евросоюз должен стать единым государством

Евросоюз имеет все условия для превращения "в ведущую глобальную мировую державу нового типа", которая одновременно убеждает своим примером и способна применить в случае необходимости военную силу".

Такова центральная идея первой концептуальной речи министра иностранных дел Великобритании Дэвида МИЛИБЕНДА, посвященной перспективам развития ЕС до 2030 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ее основные положения широко публикуются сегодня британской прессой. Речь будет произнесена Д.МИЛИБЕНДОМ сегодня в бельгийском Брюгге.

Одно из ключевых предложений британского министра - увеличение военного потенциала Евросоюза, пишет Guardian. Еще одна идея Д.МИЛИБЕНДА состоит в том, чтобы объединить внутренние рынки Евросоюза, Северной Америки и Ближнего Востока в гигантскую экономико-финансовую зону.