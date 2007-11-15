Евросоюз должен стать единым государством
18:14, 15 ноября 2007Мир
788 0
Предложение Великобритании
|Дэвид МИЛИБЕНД
Такова центральная идея первой концептуальной речи министра иностранных дел Великобритании Дэвида МИЛИБЕНДА, посвященной перспективам развития ЕС до 2030 года, сообщает ИТАР-ТАСС.
Ее основные положения широко публикуются сегодня британской прессой. Речь будет произнесена Д.МИЛИБЕНДОМ сегодня в бельгийском Брюгге.
Одно из ключевых предложений британского министра - увеличение военного потенциала Евросоюза, пишет Guardian. Еще одна идея Д.МИЛИБЕНДА состоит в том, чтобы объединить внутренние рынки Евросоюза, Северной Америки и Ближнего Востока в гигантскую экономико-финансовую зону.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter