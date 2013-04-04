Учителя в Мексике разгромили местный парламент

Причиной протестов стал, по словам представителей учителей, обман со стороны властей, обещавших отправить на доработку проект реформы местного закона об образовании с учетом мнения работников отрасли. Однако в итоге депутаты приняли документ в другом виде, без учета мнения образовательного профсоюза.

С утра тысячи учителей вышли на демонстрацию, а по прибытии к конгрессу начали бить стекла в здании, также нанесли ущерб автомобилям на его стоянке.

Для донесения своей точки зрения учителя захватили сразу четыре частные радиостанции и в прямом эфире излагали претензии к властям.

К основным требованиям относится пересмотр утвержденного парламентом проекта реформы, сохранение бесплатного образования, гарантированных мест в вузах для выпускников школ, а также отмена каких-либо сборов с семей школьников и соблюдение трудового законодательства в области образования, передает корреспондент РИА Новости.