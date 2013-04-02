Эксперт: Путин отомстил Украине за несговорчивость

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор аналитического центра «НОМОС» Сергей Кулик.

«В феврале-марте на двухстороннем уровне и в прессе было немало сделано заявлений о том, что Россия после длительного перерыва вот-вот возобновит ремонт своих боевых кораблей на украинских судоремонтных и судостроительных предприятиях, прежде всего, на заводах Севастополя и Николаева, так как это выгодно и России, и Украине. И вот сегодняшняя новость «о запрете на иностранный военный судоремонт» прозвучала этаким диссонансом на фоне имевшей место эйфории в данном вопросе», - сказал эксперт.

«И хотя Украина при этом не упоминается, думаю, такое решение в первую очередь связано как раз с ее ожиданиями в отношении российского военного судоремонта», - добавил С.Кулик.

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По мнению руководителя аналитического центра «НОМОС», одной из причин подобного шага является то, что на недавних переговорах министров иностранных дел двух стран не были достигнуты позитивные для российской стороны результаты по проектам таких двух важных для РФ соглашений, как соглашение о перевооружении российского ЧФ, а также по соглашению о таможенной пошлине.

«Очевидно, повлияло и то, что Украина, как известно не спешит принимать решение о «безусловном» вступлении в Таможенный союз. Кроме того, на решение российского президента могло повлиять решение украинского руководства о диверсификации газовых поставок, а также подписание известного соглашения с компанией Shell о разведке и разработке сланцевого газа», - сказал С.Кулик.

По мнению директора аналитического центра, «путинское решение» несет двоякий смысл для Севастополя.

«С одной стороны, это неоправданно большие ожидания судоремонтников, которые надеялись поправить свое финансовое положение, в том числе за счет российских заказов. А с другой стороны, это попытка «побудить» или «принудить» судоремонтников к мысли о необходимости Таможенного союза как единственно возможного спасения судостроительного комплекса», - отметил С.Кулик.

Хотя, добавил он, «известно, что опыт сотрудничества последних лет демонстрирует не столь радужную картину – достаточно вспомнить, как российское военное ведомство годами не возвращает севастопольским судоремонтникам долги за ремонт большого противолодочного корабля ЧФ РФ «Очаков», - сказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на российскую газету «Известия», В.Путин запретил Минобороны ремонтировать военные корабли на зарубежных верфях. Как сообщил газете источник, президент отклонил предложение министра обороны России Сергея Шойгу отправить российские боевые корабли на ремонт на зарубежные верфи.

Сообщается, что В.Путин поручил организовать работу по ремонту кораблей на российских верфях и сейчас этим занимается вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин.

По данным С.Шойгу, сейчас 80% из более 1 тыс. российских боевых и вспомогательных судов выработали ресурс и эксплуатируются за пределами межремонтных сроков. При этом по Госпрограмме вооружений до 2020 года запланирован ремонт всего 65 боевых кораблей, 12 специальных и 62 вспомогательных судов.

В то же время, по оценкам военных, российские верфи не способны обеспечить ремонт и обслуживание всех кораблей.

15 декабря 2012 года в Севастополе около 20 активистов общественных организаций «Союз рабочих Севастополя» и «Красная гвардия Спартака» пикетировали здание штаба ЧФ РФ с требованием к Министерству обороны России выплатить ПАО «Севморзавод» 4,1 млн рублей задолженности за отремонтированный большой противолодочный корабль «Очаков».