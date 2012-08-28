Азаров подтвердил, что Украина хочет ремонтировать корабли ЧФ РФ у себя

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге в Николаеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Ведутся переговоры, россияне прекрасно понимают, что большая часть их флота построена на наших заводах, и они прекрасно понимают, что ремонтировать корабли наиболее оптимально на наших заводах. Такие переговоры проходят. И я думаю, что они завершатся подписанием соглашения», - сказал Н.Азаров.

При этом он добавил, что это позволит обеспечить работу отечественных судостроительных и судоремонтных заводов.

Как сообщал УНИАН, эксперты утверждали, что Украина готова позволить России обновление ЧФ, однако официальный Киев выдвинул ряд экономических требований. Одно из них - цена на газ. Киев также хочет, чтобы россияне ремонтировали свои военные корабли на украинских заводах и выдвигает еще несколько требований экономического характера.