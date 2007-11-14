В аэропорту Дубаи африканец захватил в заложники украинку

Темнокожий парень угрожал перерезать женщине горло, требуя встречи с руководством аэропорта.

Нашу соотечественницу в аэропорту Дубаи (ОАЭ) попытался взять в заложники некий чернокожий гражданин. Об этом "Сегодня" сообщили пассажиры, ставшие непосредственными свидетелями ЧП.

Боинг-737 по расписанию должен был вылететь из Дубаи в Киев в 19.55 местного времени (разница с киевским 2 часа). По техническим причинам рейс задерживался. После паспортного контроля около 100 пассажиров оказались в так называемой "стерильной" зоне (пройдя к тому времени тройной контроль служб безопасности) и уже готовились к посадке в самом дальнем 4-м секторе.

Вдруг среди них появился молодой африканец 22—24 лет. Сначала он подбежал к мальчику, который был с отцом, и хотел схватить ребенка, но того защитил родитель. Затем негр подскочил к стоявшей рядом женщине, приставил к ее горлу "розочку" (горлышко разбитой бутылки), закричал, что берет ее в заложники и требует встречи с руководством аэропорта...

"Все происходило как в боевике, — говорят пассажиры, пережившие нешуточное потрясение. — Но надо отдать должное спецслужбам аэропорта — они быстро сориентировались в ситуации, и откуда ни возьмись появились полицейские в штатском. Около 20 минут они вели переговоры с террористом, пытаясь выяснить, что он хочет, а затем, сумев на секунду отвлечь его внимание, обезвредили и задержали, а жертву освободили. Она получила небольшую травму".

На вопрос, как чувствовала себя освобожденная заложница, прозвучало: "А как может чувствовать себя человек, у сонной артерии которого стекло, и жизнь висит на волоске? Когда взлетели, каждый старался подойти к ней, подбодрить и сказать, что она в рубашке родилась".

Факт инцидента подтвердили в Минтрансе Украины, уточнив, что он имел место не на борту воздушного судна, а в зоне ответственности аэропорта. Террорист — гражданин одной из африканских стран (предположительно Нигерии) — хотел угнать самолет. Пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая сообщила , что в качестве компенсации за пережитое волнение авиакомпания предоставила пострадавшей возможность лететь домой бизнес-классом. Фамилии участников драмы не разглашаются.