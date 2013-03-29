Грузия обеспокоена российскими учениями в Черном море

МИД Грузии выразил обеспокоенность проводимыми РФ в районе Черного моря военными учениями, считая, что они непропорциональны ожидаемым угрозам и не отвечают интересам стабильности в Европе, пишет РИА "Новости".

Президент России Владимир Путин в 04.00 мск четверга, на пути в Сочи из ЮАР, отдал с борта номер один приказ о начале учений в районе Черного моря. В них задействованы около 7 тысяч человек, 30 кораблей, около 250 бронемашин, до 50 артиллерийских орудий различного назначения, до 20 боевых самолетов и вертолетов, войска быстрого развертывания, ВДВ, а также силы специального назначения.

По теме: В МИД Украины уже 6 дней знали, что Путин «внезапно» объявит учения

В грузинском внешнеполитическом ведомстве полагают, что действия России "противоречат интересам стабильности"в Европе, а проводимые учения не могут "рассматриваться как пропорциональное реагирование на ожидаемые угрозы", передает агентство "Новости-Грузия". "Эти учения - необычные, незапланированные и выходят за пределы обычного расположения военных подразделений, которое приведено в соответствие с Венским соглашением от 2011 года "Об укреплении доверия и безопасности", - сказано в заявлении.

При этом глава минобороны Грузии Ираклий Аласания заявил в пятницу, что не видит "прямой угрозы"от российских учений.